Gebze’de 7 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanların isimleri belli oldu

Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında olduğunu değerlendirdiği 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu belirtildi. Baba Levent Bilir’in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.

"Sabah namazına kalktığımızda yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük"

Mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah namazına kalktığımızda yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Bina 6 katlı. Eczane ve çekme katı var. Benim arkadaşım, karısı ve 3 çocuğuyla binadalar. Şu an 2. ve 3. kat arasında 5 kişilik aile kurtarılmayı bekliyor" dedi.

"Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar"

Durbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binamızın altından metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde de görünüyor, işaret var. Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. ’Çatlak var’ diye söylenti olmuş. Onlardan tam bir bilgim yok, sadece söylenti olarak duyuyorum. Yan binada oturuyorum. Göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün konuştuk ayaküstü."

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz açıklama yaptı

Olayla ilgili bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "7 kişilik iki aile yaşadığı bilgisi var. Sağlık durumları ile alakalı bilgi yok. Hepsi binada mı net değil. Tüm ekipler acil müdahale işlemlerini başlatmış durumdalar. Binanın ne zaman yapıldığı konusunda net bilgi ulaşmadı" dedi.

Gebze İtfaiyesi ihbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

5 kişiden biri sağır ve dilsiz

Gebze Yenigün Gazetesi'nin haberine göre; evdeki 5 kişiden birinin de sağır ve dilsiz olduğu öne sürüldü.

BAKAN YERLİKAYA: 5 KİŞİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken binaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır.

Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir.

Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır.

Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz.

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA!

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken binanın enkazında 5 kişi olduğunu tahmin ettiklerini ifade ederek, "Yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi içeride 5 kişinin olduğu. Henüz bir temas yok maalesef" dedi.

Yıkımla ilgili ellerinde henüz tam bir veri olmadığını, bu konudaki çalışmaların da devam ettiğini aktaran Aktaş, "Netleşince açıklamasını yapacağız" diye konuştu.

"5 kişinin tamamının sesine ulaşılabildi mi, temas kurulabildi mi?" sorusu üzerine Vali Aktaş, "Henüz bir temas yok maalesef. Yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi içeride 5 kişinin olduğu" dedi.

Vali Aktaş, binanın bir aile apartmanı olmadığını sözlerine ekledi.

Çöken binanın alt katındaki eczanenin sahibi konuştu

Eczanenin sahibi Uğur Aydın, binayla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Aydın, "Binanın üstü 2 katlı, kimse yoktu. Binanın altında da kimse yoktu. Orta katında Levent arkadaşımız ve ailesi vardı. Üst katta Aysel abla vardı, onlar da köydeymiş. Binada normalde 3 daire var ama her daire dubleks şeklinde. 3 aile yaşıyor, 2 aile şehir dışındaymış galiba. Onlara da ben haber verdim" dedi.

"Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu"

10 senedir binada eczane dükkanı işlettiklerini ifade eden Aydın, "Büyük ihtimalle bina, biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı. Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok. Ben kontrol ettim. Görüntüde sanki kolon devrilmiş gibi duruyor ama kolon değil, sadece alüminyumlar bel vermiş. Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Sadece bir perde beton vardı, bodrum katında. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu" diye konuştu.

Mülk sahibinin yeğeninden açıklama: "Bina 2012’de kat karşılığı yapılmıştı"

Olay yerinde bekleyen mülk sahibinin yeğeni Kamil Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın 2012 yılında kat karşılığı olarak yapıldığını söyledi. Binada teyzesi dahil 3 ailenin yaşadığını belirten Gülmez, şöyle konuştu:

"12 yıllık bina, çok eski değil. Şu an tek isteğimiz oradaki insanların dışarı sağ salim çıkması. Binada teyzem kendisi de oturuyordu. Ama hasbelkader evde yoktu dün akşam, olay esnasında. Sadece şu anda enkaz altında kalanlar kiracı olan 5 kişilik bir aile, tek bildiğimiz bu. Onun haricinde bir bilgimiz yok. Ama nasıl oldu, nasıl bitti, onunla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Biz sadece içerideki insanların sağ salim bir şekilde çıkmasını temenni ediyoruz. 2012 yılında yapılmıştı, kat karşılığı verilen bir binaydı. Altta bir eczane vardı, alt katı. Üzerinde 3 tane dubleks vardı. 3 aile kalıyordu, 2 aile dışarıdaydı. Maalesef kiracı ailemiz içerideydi. Şu an onları bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah onları da sağ salim çıkarmasını nasip eder bizlere."

"2 yıl önce taşındılar"

Enkaz altında kalan Levent Bilir’in ilkokul arkadaşı olduğunu belirten Mustafa Türel ise ailenin yaklaşık 2 yıl önce mahalleye taşındığını ve kiracı olarak oturduklarını ifade etti. Türel, "Bilir ailesi burada kiracı olarak yaşıyor. Burada bir aile olarak bizim arkadaşımız Levent Bilir kardeşimiz, hanımı ve çocukları mevcut. Başka bir aile görünmüyor" dedi.

Türel, yakındaki metro inşaatına dikkati çekerek, "Burada metronun girişi var hemen şu tarafta. O binanın iki, üç parsel yanında da metronun baca çıkışı var. Tabii şu anda ne aşamada araştırıldı, araştırılmadı bilemiyorum ama böyle bir durum var" diye konuştu.

"Levent Bilir ile en son 3-4 gün önce görüştük"

Arkadaşı Levent Bilir’in kombi tamircisi olduğunu ve en son 3-4 gün önce görüştüklerini anlatan Türel, endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü söyledi. Mustafa Türel, Biraz önce dinleme yapıldı. Açıkçası inşallah Rabbim kurtarsın. Çünkü hakikaten endişeli bir bekleyiş var. Arzu ettiğimiz şey inşallah kardeşlerimizin bir an önce oradan çıkarılması. Bir çalışma var, doğrudur. Ciddi bir kalabalık da var burada zaten" ifadelerini kullandı.

BİNANIN YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Gebze'deki binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı. Binanın giriş katında eczane bulunuyor.