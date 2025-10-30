  • İSTANBUL
Gebze'de acı bilançonun son perdesi: Baba Levent Bilir de hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileden baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarında Dilara Bilir, enkazdan sağ çıkarılmıştı. Bir kız çocuğu ve bir erkek çocuğunun ise cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Güzeller Mahallesi'nde yaşanan ve Bilir ailesini vuran 7 katlı Arslan Apartmanı faciasında, arama kurtarma çalışmaları büyük bir dikkatle devam ediyor.

 

BİLİR AİLESİNDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

 

Yoğun ve aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında, dün ilk olarak 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmaların 19. saatinde ise anne Emine Bilir'in ardından, baba Levent Bilir'in de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Bu son gelişmeyle birlikte, Bilir ailesinden hayatını kaybedenlerin sayısı dörde ulaştı. Ailenin sağ kurtulan tek ferdi, enkazdan yaklaşık 8 saat sonra bilinci açık ve sağlıklı bir şekilde kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir oldu. Dilara Bilir'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.



BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki binanın çökmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi



 

