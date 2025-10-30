Gebze'de acı bilançonun son perdesi: Baba Levent Bilir de hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Güzeller Mahallesi'nde yaşanan ve Bilir ailesini vuran 7 katlı Arslan Apartmanı faciasında, arama kurtarma çalışmaları büyük bir dikkatle devam ediyor.

BİLİR AİLESİNDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun ve aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında, dün ilk olarak 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki ablası Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmaların 19. saatinde ise anne Emine Bilir'in ardından, baba Levent Bilir'in de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Bu son gelişmeyle birlikte, Bilir ailesinden hayatını kaybedenlerin sayısı dörde ulaştı. Ailenin sağ kurtulan tek ferdi, enkazdan yaklaşık 8 saat sonra bilinci açık ve sağlıklı bir şekilde kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir oldu. Dilara Bilir'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.





BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI