Gebze sıfır atıkta iddialı

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gebze’de birçok noktada kurulan geri dönüşüm sistemlerinin bir yenisi de Kirazpınar Emlak Konutlar 3. Etap’a kuruldu. Sıfır Atık Projesi kapsamında site içerisine geri dönüşüm kafesi, giysi ve cam kumbaralar yerleştirildi. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda oldukça hassas davranan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Yaptığımız çalışmalarla daha yaşanabilir bir Gebze için çabalıyoruz. Sıfır Atık Projesini Gebze Belediyesi olarak sonuna kadar destekliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çocuklarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesi Sıfır Atık Projesine destek vermeye davet ediyorum” dedi.