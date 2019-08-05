Gebze meclisinde 20 gündem maddesi görüşüldü Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirilerek,20 gündem maddesi görüşüldü.

Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirilerek,20 gündem maddesi görüşüldü.

Gebze Belediyesi Ağustos ayı olağan meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşen Ağustos ayı meclisi birinci oturumu, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. Önergeyle dahil edilenlerle birlikte toplam 20 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında İnönü Mahallesi 6548 ada 1-2 parsel ile 6549 ada 1-2 parseller ve bu adalar arasındaki plan tadilatına ilişkin İmar komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sonunda Başkan Büyükgöz, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevapladı. Gebze Belediyesi, Ağustos ayı ikinci meclis oturumu 7 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00’da yapılacağı kaydedildi.

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