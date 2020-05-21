  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tunceli TOKİ kura sonuçları | Tunceli TOKİ sonuçları sorgula

Uzmanından ramazan sonrası beslenme önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Turquality destek programı tamamlandı

Güney Kore'nin Kovid-19 başarısının sırrı test, takip ve tedavi yöntemleri
için kalan
Yerel

Gebze Belediyesi Ovacık Mahallesi’nin sokaklarını yeniledi

Gebze’nin Ovacık Mahallesi’nin sokakları, yapılan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından parke taşlarla donatılarak yenilendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:17:22 -
Gebze Belediyesi Ovacık Mahallesi’nin sokaklarını yeniledi

Gebze’nin Ovacık Mahallesi’nin sokakları, yapılan doğalgaz altyapı çalışmalarının ardından parke taşlarla donatılarak yenilendi.


Doğalgaz altyapı imalat çalışmalarının tamamlandığı Gebze’nin kırsal yerleşim yerlerinden Ovacık Mahallesi’nin sokakları yenilendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ovacık Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı sokakları baştan aşağı parke taşlarla donattı. ^


Geçtiğimiz günlerde Gebze’nin kırsal mahallelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ovacık’ta tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan yardımcısı Sedat Çelik ve Ovacık Mahallesi Muhtarı Ziya Güler ile birlikte mahallede incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla da sohbet etti. Ovacık sakinleri ve Mahalle Muhtarı Ziya Güler, çalışmalarından ve hizmetlerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı