Gebre (Kapari) otu: Evliya Çelebi nin bahsettiği Sümerlerin vazgeçemediği küçük ot doğada kendiliğinden yetişiyor!

17. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ve az sayıdaki 17. yüzyıl nesir yazarlarından biri Evliya Çelebi, 50 yılı aşkın süreyle Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş ve dünyaca ünlü Evliya Çelebi Seyahatnamesini hazırlamıştır. Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyat açısından önemli bir yere sahip olan Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kapari şiddetle tavsiye ediliyor. Peki nedir kapari, faydaları neler? Kapari nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...

Kapari, Capparis bitkisinin çalılarından toplanan çiçek tomurcuklar olarak bilinir. Doğada doğal yöntemlerle yetişen kozmetik ve birçok ilaçta ham madde olarak kullanılan "kapari" bitkisi büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.

Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce Seyahatnamesinde 'Gebre' olarak geçen ve 'çok faydalı' bitki dediği Kapari bitkisi, İspanya'da ise milli bitki ilan edildi. Kapari, dikenli olması nedeniyle bazı çiftçiler tarafından zararlı bitki olarak bilinmesi nedeniyle arazilerinden sökülüyor.

Gebre (kapari) Otunun Faydaları Nelerdir?

Kapari bitkisi: Faydaları ve Zararları...

-Özellikle sindirim faydalı olan yüksek miktarda lifler içermektedir. Bu lifler sayesinde ise sindirim daha kolay olmasını sağlamaktadır. Ayrıca yiyeceklerin daha kaloriye ulaşmadan vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.

-Ayrıca bağırsakların çalışmasını da sağladığı için kabızlık gibi sorunların çözülmesini ve kabızlığın önlenmesini de sağlamaktadır.

Kötü kolesterolün düşürülmesinde de oldukça yardımcı olmaktadır. Hatta kan damarlarının dolaşımını da destekleyici niteliktedir. İçerisinde bulunan maddeler sayesinde kolesterol seviyesini düşürmede etkilidir.

-Kanser ve kalp hastalıklarının gelişimini de engelleme de büyük rolü bulunmaktadır. Kansere karşı büyük oranda koruyuculuğu bulunmaktadır.

İçerisinde bulunan zengin A vitamini sayesinde vücudun a vitamini ihtiyacı karşılar, ayrıca göz sağlığına da oldukça faydası bulunmaktadır.

-Vücutta bulunan enfeksiyonlara karşı da mücadele etmektedir

-Gebre (kapari) otu diğer bir özelliği ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor olmasıdır.

-Kapari bitkisinin içerisinde K vitamini bulunduğu için kemik ve kas sağlığına da faydası bulunmaktadır.

-Ciltte oluşan kızarıklığı ve tahrişin tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Sivilce gibi ciltte oluşan birçok problemin yok olmasını ve önlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca gebre otu birçok cilt bakım ürünlerine de karıştırılmaktadır.

-Hücreleri yenilediği için yaşlanmayı da geciktirmektedir.

-Ciltte oluşan kırışıklıkları ve ince çizgilerinde yok olmasında yardımcı olmaktadır. Yaşlanma karşıtı doğal çözümler arayanlar için mucizevi bitkiler büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor. Bu bitkilerden biridir.

-Kadınlarda ve erkeklerde belli dönemlerden sonra daha fazla görülen kemik erimesine gebre otunun iyi geldiği bilinmektedir. Gebre otu kemik erimesini durmasını ve yavaşlamasını sağlamaktadır.

-Kaparinin içerisinde B12 vitamini yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu sayede enerjik kalmaya ve enerji depolamaya yardımcı olmaktadır.

-B ve Demir vitamini bulunduğu için saç dökülmesine ve birçok saç problemine de iyi gelmektedir.

-Ayrıca güçlü bir antioksidandır.

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Gebre (kapari) Otunun Kullanımı Nasıldır?

Yemeklerle birlikte tüketilebilir herhangi bir sakıncası yoktur.

Şeker hastalarının dikkatli şekilde kullanmaları gerekmektedir.

Genellikle salamura şeklinde satılmaktadır ve buz dolabında muhafaza edilmektedir.

KAPARİNİN ZARARLARI

Çiğ olarak tüketilirse zehirleyebilir. İşlenmiş halini satın almakta fayda var.

Çocuklar ve hamileler için zararlı olabilir.

Yüksek tansiyon hastalarının tüketmemesi gerekiyor.

Vücuttaki suyu çektiği için aşırı tüketimi zararlı olabilir.

KAPARİ NASIL TÜKETİLİR? KAPARİNİN BESİN DEĞERİ

Kapari turşu olarak tüketildiğinde 9 gramı 2 kalori gelir. Kaparinin besin değeri ise yüzde 54 karbonhidrat, yüzde 24 protein, yüzde 22 yağ içermektedir.

Kapari en çok reçel ve turşu şeklinde tüketilir. Balık, kırmızı et ve beyaz et yanında meze olarak da tüketilebilir.

Kapari bitkisi Nerede Yetişir?

Ticaretinde türler ve alt türlere göre belirli bir tercihin olmadığı kapari, Batıda İstanbul' dan, Çanakkale' den Doğuda Artvin' e, Hakkari' ye; Kuzeyde Zonguldak' tan Güneyde Urfa' ya, Mardin' e kadar Türkiye'nin Akdeniz iklimi gösteren her yerinde doğal olarak yetişmektedir.

Kapari turşusu neye iyi gelir?

Kapari, genellikle salamura halinde tüketilen bir besindir. Lif açısından zengin bir besin olan kapari, sindirim sisteminin korunmasına destek olarak tokluk hissi oluşmasına yardımcı olur. Özellikle turşu olarak tüketildiğinde vücudun enerjisinin korunmasına ve enerjinin artmasına katkı sağlar.

Kapari Turşusu Tarifi İçin Malzemeler

3 kg kapari

Sirke

Tuz (diri hamur tuzu)

Limon tuzu

İsteğe göre sarımsak

Kapari Turşusu Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce yeşil kapari tomurcuklarını ve isteğe bağlı olarak kapari karpuzu (meyvesi) ve taze kapari dalı sürgün uçlarını ayrı ayrı bidonlarda %20 lik tuzlu suda 1,5 – 2 ay bekletin ve haftada bir suyunu değiştirmeden karıştırın. Tuzlu suyu yumurta yardımıyla ayarlayın. 5 lt bir bidonun 3 lt kadar suyla doldurun ve içine diri tuz atarak karıştırıp eritin. İçine çiğ yumurtayı atıp suyun üstüne çıkana kadar tuz ekleyin.

Kapari bidona doldurulur sirke, tuz, limon tuzu ilave edilir. Tamamı sirke ile kurulmaz yarıdan sonrasına su ilave ediniz. 20-25 gün sonra yemeye hazır olacaktır. Afiyet olsun.

Kapari turşusu faydaları

Lif bakımından zengin olan kapari, sindirim sistemi sağlığının korunmasına destek olur. Özellikle turşu hali tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi ve vücudu dinç tutan bir enerji de sağlar. Kalsiyum ve magnezyum deposu olan kapari, kemik ve diş gelişimine katkı sağlar.

Kapari çiçeği ne işe yarar?



Mide ve bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olan lifli yapısı sayesinde kabızlık, şişkinlik, mide hassasiyeti ve gaz problemlerini gidermede yardımcı olur. Cilt sağlığı açısından da faydası bulunan bu bitki kızarıklık, iltihap, sivilce gibi cilt problemlerine karşı önemli bir yere sahiptir. Kapari kullananların yorumları olumlu olarak değerlendirildi! En ucuz kapari turşusu fiyatlarını güvenli sitelerden alabilirsiniz!