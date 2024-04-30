Gebre (Kapari) otu bakın neymiş: Az bilinen faydaları... Bir de böyle deneyin!

Doğada kendi kendine yetişebilen kapari, halk arasında gebre otu olarak biliniyor.

Gebre (kapari) Otunun Faydaları Nelerdir?

-Özellikle sindirim faydalı olan yüksek miktarda lifler içermektedir. Bu lifler sayesinde ise sindirim daha kolay olmasını sağlamaktadır. Ayrıca yiyeceklerin daha kaloriye ulaşmadan vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.

-Ayrıca bağırsakların çalışmasını da sağladığı için kabızlık gibi sorunların çözülmesini ve kabızlığın önlenmesini de sağlamaktadır.

-Kötü kolesterolün düşürülmesinde de oldukça yardımcı olmaktadır. Hatta kan damarlarının dolaşımını da destekleyici niteliktedir. İçerisinde bulunan maddeler sayesinde kolesterol seviyesini düşürmede etkilidir.

-Kanser ve kalp hastalıklarının gelişimini de engelleme de büyük rolü bulunmaktadır. Kansere karşı büyük oranda koruyuculuğu bulunmaktadır.

İçerisinde bulunan zengin A vitamini sayesinde vücudun a vitamini ihtiyacı karşılar, ayrıca göz sağlığına da oldukça faydası bulunmaktadır.

-Vücutta bulunan enfeksiyonlara karşı da mücadele etmektedir

-Gebre (kapari) otu diğer bir özelliği ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor olmasıdır.

-Kapari bitkisinin içerisinde K vitamini bulunduğu için kemik ve kas sağlığına da faydası bulunmaktadır.

-Ciltte oluşan kızarıklığı ve tahrişin tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Sivilce gibi ciltte oluşan birçok problemin yok olmasını ve önlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca gebre otu birçok cilt bakım ürünlerine de karıştırılmaktadır.

-Hücreleri yenilediği için yaşlanmayı da geciktirmektedir.

-Ciltte oluşan kırışıklıkları ve ince çizgilerinde yok olmasında yardımcı olmaktadır.

-Kadınlarda ve erkeklerde belli dönemlerden sonra daha fazla görülen kemik erimesine gebre otunun iyi geldiği bilinmektedir. Gebre otu kemik erimesini durmasını ve yavaşlamasını sağlamaktadır.

-Kaparinin içerisinde B12 vitamini yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu sayede enerjik kalmaya ve enerji depolamaya yardımcı olmaktadır.

-B ve Demir vitamini bulunduğu için saç dökülmesine ve birçok saç problemine de iyi gelmektedir.

-Ayrıca güçlü bir antioksidandır.

Gebre (kapari) Otunun Kullanımı Nasıldır?

Yemeklerle birlikte tüketilebilir herhangi bir sakıncası yoktur.

Şeker hastalarının dikkatli şekilde kullanmaları gerekmektedir.

Genellikle salamura şeklinde satılmaktadır ve buz dolabında muhafaza edilmektedir.

Bir de böyle deneyin!

Gebre otu olarak bilinen tomurcuğu yenen bitki çağla formuna benzeyen ufak tomurcuk ve meyvelere sahiptir ve bunlar tüketilir. Kapari yani gebre otunun en çok konservesi yapılırken, turşusu da oldukça çok tüketilmektedir. Ayrıca çayı ve tablet halinde olan formları da faydalarından dolayı tercih edilebilmektedir.

Kapari nasil yenmeli? Kapari nasıl tüketilir?

Salamura kapariyi salatalarınıza ilave edebilirsiniz.

Makarna soslarına ilave edebilirsiniz.

Kumpire ekleyebilirsiniz.

Kapariyi balık yemekleriyle birlikte değerlendirebilir, dilerseniz marinasyonunda dilerseniz soslarında kullanabilirsiniz.

Mezelere ilave edebilirsiniz.

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