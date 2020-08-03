Gebelikte kan uyuşmazlığı nedir? | İkinci gebelikte kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır mı?

Annelik her kadın için son derece özeldir. Bir kadın dünyaya bir bebek getireceğini duyduğu andan itibaren pek çok konuda daha hassas davranır. Gebelik süresince anne adaylarına pek çok tahlil yaptırılıyor. Bu testler dünyaya sağlıklı bir bebek gelmesi için son derece önemli. Pek çok kişi ise kan uyuşmazlığı sorunuyla karşı karşıya geliyor. Peki, kan uyuşmazlığı nedir?

Gebelikte kan uyuşmazlığı nedir?

En genel tanımla anne ve babanın kan gruplarının uyuşmazlığı sonucu ortaya çıkan duruma kan uyuşmazlığı denir. Gebe anne, Rh (-) negatif kan grubuna sahip ise baba adayının kan grubu mutlaka öğrenilir ve eğer baba Rh (+) ise çiftte Rh/rh uygunsuzluğu yani kana uyuşmazlığı vardır. Kan uyuşmazlığı Rh ve ABO uyuşmazlığı olarak iki farklı şekilde oluşmaktadır.

Kan uyuşmazlığı bebeği nasıl etkiler?

Kan uyuşmazlığı olan durumlarda annenin bebeğe karşı ürettiği antikorlar bebeğin kırmızı kan hücrelerini yok edebilir. Bu durum anemi başta olmak üzere ölü doğum, sarılık, bilirubin birikmesine bağlı olarak beyin hasarı, sağırlık ya da ölüm gibi sonuçlara neden olur.

Kan uyuşmazlığı iğnesi kaçıncı haftada yapılır? | Kan uyuşmazlığı nasıl tedavi edilir?

Kan uyuşmazlığı sorunu yaşan anne adayına gebeliğinin 28. haftasında Rh-immün globülin (anti-D) iğnesi yapılır. Bebek doğduktan sonra bebeğin kan grubu hala pozitif ise doğumdan sonraki ilk 72 saat içerisinde uyuşmazlık iğnesi olarak da bilinen Rh-immün globülin (anti-D) tekrar yapılmalıdır.

İkinci gebelikte kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır mı?

İlk gebelikte anneye iğne yapıldı ve bebeğin kanı Rh negatif çıktıysa ikinci hamilelikte tedaviye gerek yoktur. Ancak bu konu hakkında en doğru bilgiyi size doktorunuz verecektir. Bu sebeple ikinci gebeliğinizi yaşıyor ve ilk hamileliğinizde kan uyuşmazlığı sorunu yaşadıysanız mutlaka bu bilgiyi hekiminizle paylaşmalısınız.