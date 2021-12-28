Gebelik haftası hesaplama nasıl yapılır?

Doğum hesaplama işlemini iki farklı yöntemle yapmak mümkün. "Ne zaman doğum yapacağım?" diye merak eden anne adayları, bu iki yöntemden bir tanesini uygulayıp elde ettikleri sonuca göre muhtemel doğum tarihini öğrenebilirler.

Gebelik haftası hesaplama

Yöntem 1: Son adet döneminin ilk gününden itibaren 280 gün sayılır. Çıkan sonuç muhtemel doğum tarihini ifade eder.

Yöntem 2: Gebelik hesaplama cetveline göre yapılan doğum hesaplama işleminde ise son adet döneminin ilk gününden 3 ay geriye gidilir. Çıkan sonuca 7 eklenir.

Gebelik hesaplama kaç aylık?

Kaç haftalık hamileliğin kaç aylık olduğunu hesaplamak için, gebelik haftanız yedi ile çarpılır ve gün eklenir; ardından 30'a bölünerek kaç aylık hamile olduğunuz bulunabilir. Bu hesaba göre menstrual döneminizde tam 40 hafta sonra 9 ay 10 gününüz tamamlanmış olur ve doğum beklenir.