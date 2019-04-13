Anne adayları hamilelik dönemlerinde mutlaka iyi beslenmeli. Bunun yanında da anne adayı her önüne gelen yiyecekleri de yememeli. Hamilelik dönemi anne ve bebek sağlığı için çok önem verilen bir dönemdir. Hem anne sağlığı hem de bebek gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimi bu dönemde oluşmakta ve gelişmektedir. Peki Gebelik diyabeti nedir? Hamilelikte beslenme nasıl olmalı? Gebelikte beslenme listesi neleri içermelidir?

Gebelik sürecinde annenin fazla kilo almasını ve buna bağlı olarak bebekte oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek için, annenin beslenme şeklinin düzenlenmesi 'hamilelik diyeti' olarak adlandırılır. Hamilelik diyeti, gebelik boyunca kilo alımını durdurmayı değil, sağlıklı ve dengeli şekilde kilo almayı hedefler. Doğumdan sonra, gebelikte alınan kiloların daha kolay verilmesi ve bebeğin fazla kilolu doğmaması için gebelik diyeti yapılabilir.

Hamile diyeti nedir?

Hamilelik boyunca, doğru ve dengeli beslenmek anne ve bebek sağlığı açısından vazgeçilmez öneme sahip olduğundan, uzman doktor ve diyetisyenler tarafından önerilmedikçe, diyet programı uygulanmamalıdır. Gebelik döneminde doğru ve yeterli beslenme bebeğin gelişimi açısından şarttır. Yetersiz beslenme, annenin kan değerlerinin düşük olması, yetersiz protein ya da vitamin alınması gibi durumlarda bebekte gelişim geriliği ve zeka geriliği görülebilir. Bununla birlikte erken doğum, düşük gibi riskli durumlar da oluşabilir. Ancak gebelik sürecindeki beslenme düzenini, annenin hamilelik öncesi kilosu da doğrudan etkiler.

Hamilelikte beslenme nasıl olmalıdır?

Beden kitle indeksinin düşük olduğu hamileliklerde, kilo alımı oldukça önemlidir. Eğer ideal kilonuzun altındayken hamile kaldıysanız, beslenme sürecine dikkat etmeniz ve kilo almaya önem vermeniz gerekir. İdeal kilonuzun üstünde hamile kalmanız durumunda ise gebelik diyeti sizin için uygun olabilir. Ancak hamilelik diyetine başlamadan önce mutlaka bir uzmanla görüşmelisiniz. Hamileler şeker yüklemesi yaptırmalı mı?

Hamilelikte sağlıklı kilo alımı nasıl olur?

Sağlıklı kilo alımı, doğru ve yeterli beslenmeyle birlikte, fiziksel aktivitenin de düzenli olarak yapılmasını gerektirir. Hamilelik kilosu düşük olan kadınların, sağlıklı kilo alabilmesi için öğün sayılarını ve miktarlarını artırmaları önemlidir. Gebelikte fazla kilo almamak için ise öğün sayısı azaltılmadan öğünlerdeki karbonhidrat miktarı azaltılabilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Çelik Tütüncü, gebelik sürecinde alınması gereken kilonun, hamilelik öncesi kiloya göre belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Uzmanlara göre, ideal kilonuzla hamile kaldıysanız, gebelik boyunca 7-12 kilo alabilirsiniz. Ancak ideal kilonuzun çok üstündeyken gebelik başladıysa 7-9 kilo almanız yeterlidir. Hamilelik döneminde aşırı kilolu olsanız dahi, gebelikte diyet programları uygulayarak kilo vermeye çalışmanız bebeğinize doğrudan zarar verebilir. Bu nedenle gebelik diyeti programları, bir uzmanla görüşmeden hiçbir şekilde uygulanmamalıdır.

Gebelikte beslenme listesi neleri içermelidir?

Kemik sağlığı için güneş ışığından yeterli ve düzenli fayda sağlamaya özen gösterilmelidir.

Her gün 10-12 bardak su tüketilmelidir.

Haftada 1-2 kez bakliyat grubu( kurufasulye, nohut, kuru börülce, yeşil mercimek, barbunya) ve haftada 1 kez de omega-3 almak için balık tüketin genel olarak ızgara veya fırında tercih edin.

Beyaz ekmek, beyaz un , pirinç gibi basit karbonhidratlar tercih edilmemelidir bunların yerine tam buğday ekmeği, kepekli pirinç veya bulgur pilavı tüketilebilir.

Her gün 3 ara ve 3 ana öğün tüketilmelidir. Yemekler az az ve sık sık (3-4 saat arayla) tüketilmelidir.

Her gün yoğurt , peynir gibi süt ürünlerinden yeterli miktarda alınmalıdır.

Her gün 3-4 porsiyon et, tavuk, balık gibi protein kaynakları mutlaka tüketilmelidir.

Paketli ürünler katkı ve koruyucu maddeler içerdiği için kesinlikle gebelik boyunca tüketilmemelidir.

Paketli ürünler yine glikoz şurubu, fruktoz şurubu, tuz veya basit şeker içerdiği için kan şekerini bozabilir ve gebelik şekerine sebep olabilir bu yüzden tüketilmemelidir.

Konserve ürünler tercih edilmemelidir.

Çay ve kahve tüketimi kısıtlanmalı sadece ıhlamur çayı tüketilmelidir.

Tatlı, pasta, simit, börek, kek gibi beyaz un ve beyaz şeker içeren besinlerin tüketimi sınırlanmalı ve en aza indirilmelidir.

Şarküteri ürünler salam, sosis, sucuk gibi ürünler kanserojen besinler olduğu için tüketimi sınırlanmalı hatta hiç tüketilmemelidir.

Sakatatlar, kızartmalar, margarin, iç yağı, kuyruk yağı gibi besinler tüketilmemelidir.