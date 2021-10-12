  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Gebeliğin kaçıncı ayından sonra korona aşısı olunur?
Sağlık

Gebeliğin kaçıncı ayından sonra korona aşısı olunur?

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, gebeliğin kaçıncı ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanması gerektiğini açıkladı. Peki hamileler korona aşısını ne zaman yaptırması gerekir? Gebeliklerde korona aşısı hangi aydan sonra yapılmalı?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:04:00 - 2021-10-12 16:05:59
Gebeliğin kaçıncı ayından sonra korona aşısı olunur?

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı uygulama rehberinde güncellemeye gitti. Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelledi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra corona virüs aşısının uygulanması tavsiye edildi. Güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edilmektedir. Aşılar gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabilir." denildi. 

Türkiye günlük korona tablosu

Türkiye'nin 11 Ekim 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti, 355 bin 15 test yapıldı, 30 bin 563 yeni vaka tespit edildi. 188 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 861 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,91 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 112 milyon 666 bin 626'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 306 bin 217 doz aşı uygulandı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay