Gazze’yi “Yeşil hat ile bölme Planı: Barış Maskesiyle Kalıcı İşgal Dayatılıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gazze’yi "Yeşil hat ile bölme Planı: Barış Maskesiyle Kalıcı İşgal Dayatılıyor

Gazze’de geçici ateşkesin kırılgan şekilde devam ettiği bugünlerde, ABD’nin destek verdiği yeni askerî ve siyasî projeler bölgeyi kökten dönüştürmeyi hedefliyor. Taslak planlarda, Gazze’nin “yeşil” ve “kırmızı” güvenlik koridorlarına bölünmesi, bölgenin geleceğini uluslararası aktörlerin kontrolüne açan bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

“Yeniden imar” ve “istikrar” söylemiyle sunulan bu adımlar, gerçekte siyonist işgalin etkisini pekiştirme ve Filistin topraklarını denetim altına alma ihtimalini barındırıyor. Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde kurulması öngörülen “Barış Konseyi” ile yabancı güçlerden oluşacak bir “istikrar gücü”, barışı tesis etmekten ziyade, uzun vadede yeni gerilimlere ve çatışma alanlarına kapı aralayacak gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

“YEŞİL BÖLGE” VE “KIRMIZI BÖLGE” AYRIMI

Yakın dönemde ilan edilen ateşkes sonrası yaklaşık 2 milyon Filistinli, yeniden yapılandırmanın planlanmadığı “kırmızı bölge”ye yönlendirilmeye başlandı. ABD’nin askeri planlarına göre Gazze’nin doğusundaki alan, uluslararası ve siyonist terör rejimi askerlerinin kontrolünde olacak “yeşil bölge” haline gelecek. Belgelerde, doğu Gazze’de yabancı kuvvetlerin başlangıçta siyonist terör rejimi askerleriyle birlikte konuşlanacağı ve mevcut rejim denetimindeki “sarı hat” boyunca Gazze’nin fiilen bölüneceği ifade ediliyor.

 

ULUSLARARASI GÜÇLER VE İSTİKRAR GÜCÜ PLANI

ABD’nin planı, BMGK’de uluslararası bir istikrar gücüne (ISF) yetki veren bir karar tasarısına dayanıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerinin Gazze’ye konuşlandırılmasına mesafeli yaklaşarak ABD’nin rolünü “vizyon sunmak ama ödeme yapmak değil” şeklinde tanımladı. Belgelerde yer alan sayılar, İngiltere’den en çok 1500 piyade, Fransa’dan 1000 asker gibi katkıları içeriyor. Ancak Avrupa ülkelerinin asker gönderme konusundaki isteksizliği herkes tarafından bilinen bir gerçek.

 

RUSYA’NIN PLANI

Rusya tarafından BMGK üyelerine sunulan alternatif tasarıda, “Barış Konseyi” kurulması ya da uluslararası bir gücün Gazze’ye derhal konuşlandırılması öngörülmüyor; yalnızca BM Genel Sekreteri’nin planın uygulanma seçeneklerini araştırması ve bu çerçevede bir güç konuşlandırma ihtimalini içeren bir rapor sunması isteniyor.

 

SİYONİST TERÖR REJİMİ’NİN PLANLARI

Siyonist terör rejimi kaynaklarına göre, ordu Gazze’de ateşkesin bozulması durumuna karşı hâlihazırda bir acil durum planı üzerinde çalışıyor. Kaynaklar, uluslararası güçlerin Gazze’deki görev dağılımı ve Hamas’ın silahsızlandırılması konusunda fikir ayrılıklarının sürdüğünü aktarıyor. Planın ikinci aşamasına geçiş askıya alınmış durumda çünkü güç yapısı, görev yetkileri ve Hamas’ın silahsızlandırılması konularında uzlaşı sağlanamadı.

 

TASARI BİRÇOK KEZ DEĞİŞTİRİLDİ

ABD’nin sunduğu tasarı, birçok kez değiştirildi. Son haline göre, 2027 Aralık ayına kadar görev yapacak bir “Barış Konseyi” kurulacak ve bu konsey teorik olarak Trump tarafından yönetilecek; ayrıca sektöre geçici bir “uluslararası istikrar gücü” gönderilmesine olanak tanınacak. Barış Konseyi’nin görevi geçici olacak; öneriye göre bu konsey yeniden yapılanmada merkezi rol üstlenecek ve Filistin makamlarının reform yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında teknokratlardan oluşan bir komiteyle çalışacak.

