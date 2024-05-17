Gazze’ye 5,4 milyar dolarlık fatura

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail güvenlik kurumları tarafından hazırlanan, Gazze Şeridi'nde askeri bir hükümet kurmanın mali sonuçlarının analiz edildiği raporu yayımladı.

Gazze'de askeri bir yönetim kurmanın maliyetinin yıllık yaklaşık 20 milyar şekel (5,4 milyar dolar) olduğuna yer verilen raporda, Gazze'de ek bir koridor inşa etmenin maliyetinin ise yaklaşık 150 milyon şekel (40,4 milyon dolar) olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının maliyetinin hesaplamalara dahil edilmediği kaydedildi.

Bu rakamlara ek olarak, Gazze Şeridi'nde tahrip edilen altyapı, hastaneler, okullar ve yollar dahil altyapının yeniden inşası için ek bir maliyet ortaya çıkaracağına işaret edildi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, 15 Mayıs'ta Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir." demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

Başbakan Netanyahu ise X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör Gazze'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil." ifadeleriyle cevap vermişti.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın Gazze'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak." iddiasında bulunmuştu.

{relation id:1853594 slug:'gazzeye-destege-tahammulleri-yok'}