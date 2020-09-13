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Aktüel Gazzeliler, selden etkilenen Sudan halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi
Aktüel

Gazzeliler, selden etkilenen Sudan halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:29:35 -
Gazzeliler, selden etkilenen Sudan halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, birkaç aydır etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle zor günler geçiren Sudanlılara destek gösterisi düzenledi.

Gazze'deki Dir el-Belh Belediyesinin organize ettiği eylemde göstericiler Sudan halkına destek mesajı içeren dövizler taşıdı.

Gösteride bir konuşma yapan Dir el-Belh Belediye Başkanı Diyab el-Cerev, "Bir gün olsun Filistinlilerin yanında durmaktan vazgeçmeyen Sudan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudanlıların, özellikle Filistinli öğrencilere kapılarını açtığını ve onlara kendi vatandaşları gibi davrandığını dile getiren Cerev, Sudan halkının bugün yaşadığı sıkıntıya dikkati çekmek ve onlara yardım eli uzatmak gerektiğini vurguladı.

Dir el-Belh'in tanınan isimlerinden Mahir el-Havli de sorumluluk duygusu, dini ve ahlaki bir görev bilinciyle bu eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Havli konuşmasında İslam ülkelerine "Sudan halkına yardım eli uzatmaları" çağrısında bulundu.

- Sudan'daki sel felaketi

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül Cumartesi günü sel felaketi nedeniyle 3 ay süreyle "acil durum" ilan etmişti. 

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 18 metreye yaklaştığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu selde 103 kişi hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle 56 kişi yaralandı, 70 binden fazla ev kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.


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