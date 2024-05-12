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Sosyal Medya Gazzeli Genç kızın yüreklere dokunan feryadı!
Sosyal Medya

Gazzeli Genç kızın yüreklere dokunan feryadı!

Yeniakit Publisher
2024-05-12 19:57:00 - 2024-05-12 19:58:11

İsrail'in 7 Ekim'den beri aralıksız bombaladığı Gazze'de yüzbinlerce Filistinli yerlerinden edildi.

Bölgeden ise üzen görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenlerin kalbine dokundu.

Videoda Gazzeli bir kadının siyonist zulme tepkisi yer aldı.

Görüntülerdeki Gazzeli kadın İsrail zulmüne karşı şöyle feryad ediyor:

Her gün bir yerden bir yere gidiyoruz. Ya Rab nereye gidelim? Kimse yanımızda durmadı. Arap ülkeleri nerede?
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