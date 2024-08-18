Gazzeli dördüz bebekler ve anneleri katledildi
İşgal ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr Belah'taki Hakr el-Cami bölgesinde Filistinli el-Attar ailesine evi hedef alması sonucu dördüz bebekler, kardeşleri ve annesi hayatını kaybetti. Bomba attıkları hedefte çocukların olduğunu bilen katil İsrail bile bile masumları katletti.
Saldırıda hayatını kaybeden ailenin cenazeleri Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
Hayatını kaybedenler için hastane bahçesinde cenaze namazı kılındı. Cenaze yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Kızını ve torunlarını saldırıda kaybeden Filistinli Muhammed Hatab, 'Bu çocukların suçu neydi, bunlar İsrail hükümetine karşı bir suç mu işledi, ellerinde bir suç aleti mi vardı? Altı masum çocuğun günahı neydi? İsrail'e mesajım ne yaparlarsa yapsınlar biz buradayız asla gitmeyeceğiz' dedi