  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye ve Irak arasında tarihî anlaşma! O alçaklar işte şimdi hapı tam yuttu

İngiltere'den haddi aşan kaos açıklaması: Elçi dışişlerine çağırıldı!

SON DAKİKA! Ali Koç'u ittireniçin ceza belli oldu!

Korkulan oldu: Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı!

Bakan Yumaklı'dan rahatlatan açıklama! O bölgelerimizdeki yangınlar kontrol altında! İşte illerdeki son durum

Ahmet Şık böyle bir manşet patlatabilir! “Bu eylem Alpay’ın mecbur bırakıldığı bir yöntem”

Bakan Kurum açıkladı: İşte İzmir yangınının son bilançosu!

Kefil olmuştunuz Saadetliler utanın! CHP’li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti kararı

Meteorolojiden o illere uyarı! Sağanak yağış ve toz taşınımı geliyor

Gündemi altüst etti: Volkan Demirel'den Jose Mourinho'ya veryansın!
Gündem Gazzeli dördüz bebekler ve anneleri katledildi
Gündem

Gazzeli dördüz bebekler ve anneleri katledildi

Yeniakit Publisher
2024-08-18 17:04:00 -
Gazzeli dördüz bebekler ve anneleri katledildi

İşgal ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr Belah'taki Hakr el-Cami bölgesinde Filistinli el-Attar ailesine evi hedef alması sonucu dördüz bebekler, kardeşleri ve annesi hayatını kaybetti. Bomba attıkları hedefte çocukların olduğunu bilen katil İsrail bile bile masumları katletti.

Saldırıda hayatını kaybeden ailenin cenazeleri Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Hayatını kaybedenler için hastane bahçesinde cenaze namazı kılındı. Cenaze yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kızını ve torunlarını saldırıda kaybeden Filistinli Muhammed Hatab, 'Bu çocukların suçu neydi, bunlar İsrail hükümetine karşı bir suç mu işledi, ellerinde bir suç aleti mi vardı? Altı masum çocuğun günahı neydi? İsrail'e mesajım ne yaparlarsa yapsınlar biz buradayız asla gitmeyeceğiz' dedi

Abbas’ın Gazze kararı dünyayı sarstı! Bu, tarihî bir adım
Abbas’ın Gazze kararı dünyayı sarstı! Bu, tarihî bir adım

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abbas’ın Gazze kararı dünyayı sarstı! Bu, tarihî bir adım

Korkulan oldu: Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı!
Korkulan oldu: Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı!

Dünya

Korkulan oldu: Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23