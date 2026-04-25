SON DAKİKA
Gazze'den uluslararası topluma acil çağrı

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'den uluslararası topluma acil çağrı

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, İsrail’in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu. Açıklamada, özellikle polis birimlerinin hedef alınmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, İsrail’in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırıların ardından sert bir açıklama yaptı. Bakanlık, yaşanan can kayıpları ve güvenlik birimlerinin hedef alınması nedeniyle uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları kınanırken, saldırılarda görev başındaki polislerin de doğrudan hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler arasında polis mensuplarının da bulunduğu ifade edildi.

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği, 6'sı polis 13 Filistinlinin öldüğü saldırılarla ilgili Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınandı.

Polislerin görevlerini yerine getirirken hedef alındığının belirtildiği açıklamada, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana hayatını kaybeden polis sayısının 31'e yükseldiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail'i polis merkezlerini ve personelini hedef almaktan sorumlu tutarak bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca ateşkes anlaşmasının arabulucu ve garantörlerine çağrıda bulunularak İsrail'in Gazze'de polis teşkilatını hedef almasının durdurulması için acil adımlar atılması talep edildi.

