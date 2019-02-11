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Gazze'den İsrail'e yüzerek geçen Filistinli tutuklandı

Gazze'den deniz yoluyla yüzerek işgal toprakları İsrail'e geçmeye çalışan bir Filistinlinin Siyonist İsrail askerleri tarafından tutuklandığı bildirildi

11 Şubat 2019 Pazartesi 06:36
Gazze'den İsrail'e yüzerek geçen Filistinli tutuklandı

Siyonist işgalci İsrail ordusu, Gazze'den deniz yoluyla İsrail'e sızmaya çalışan bir Filistinliyi tutukladı. İsrail gazetesi Yediot Ahranot online sitesindeki habere göre, İsrail ordusu, Gazze'den deniz yoluyla yüzerek İsrail'e sızmaya çalışan bir Filistinliyi tutukladı.

Filistinlinin genç olduğu belirtilen haberde, İsrail askerlerinin yüzerek geçmeye çalışan bu kişiyi deniz sınırında yakaladıkları ve tutuklandığı aktarıldı.

AA'nın haberine göre; İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin sınıra 300 metreden daha fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Bilindiği üzere İsrail askerleri kara sınırına yaklaşan Filistinlilere gerçek mermilerle saldırıda bulunuyor. 

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 06:36
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