Gazze'den İsrail'e yüzerek geçen Filistinli tutuklandı Gazze'den deniz yoluyla yüzerek işgal toprakları İsrail'e geçmeye çalışan bir Filistinlinin Siyonist İsrail askerleri tarafından tutuklandığı bildirildi

Siyonist işgalci İsrail ordusu, Gazze'den deniz yoluyla İsrail'e sızmaya çalışan bir Filistinliyi tutukladı. İsrail gazetesi Yediot Ahranot online sitesindeki habere göre, İsrail ordusu, Gazze'den deniz yoluyla yüzerek İsrail'e sızmaya çalışan bir Filistinliyi tutukladı. Filistinlinin genç olduğu belirtilen haberde, İsrail askerlerinin yüzerek geçmeye çalışan bu kişiyi deniz sınırında yakaladıkları ve tutuklandığı aktarıldı. AA'nın haberine göre; İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin sınıra 300 metreden daha fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Bilindiği üzere İsrail askerleri kara sınırına yaklaşan Filistinlilere gerçek mermilerle saldırıda bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.