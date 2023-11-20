Gazze'den 61 hasta daha Ankara'ya getirildi: Kimsenin kılını kıpırdatmadığı günlerden geçiyoruz

İSRAİL'in saldırıları nedeniyle Gazze'de tedavileri yarım kalan 61 hasta ile beraberindeki 49 refakatçi, Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'de Türkiye'nin sahra hastanesi kurma talebini İsrail Sağlık Bakanı’na ilettiğini, olumlu cevap aldığını söyledi.

Ankara'ya getirilen 27 hastanın ardından 61 hastanın daha nakli gerçekleşti. Dün Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ile 49 refakatçisi için bu sabah Milli Savunma Bakanlığı'na ait 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M tipi uçak, 10 sağlık personeli ile Kayseri'den havalandı. Mısır'da uçağa nakledilen 61 hasta ve refakatçileri, Ankara'ya getirildi. Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'na inen uçaktaki hastaları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Bakan Koca'nın tek tek selamlaşıp, durumları hakkında bilgi aldığı hastalar, ambulanslarla Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi.

'KİMSENİN KILINI KIPIRDATMADIĞI GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Koca, çoğunluğu kanser hastası olan 61 hasta ve 49 refakatçinin tedavi amacıyla Türkiye'ye gelişini sağladıklarını söyleyerek, "Gazzeli misafirlerimizin tedavileri, Ankara Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde devam edecektir. Yaşadığımız günler, tarihin şahit olduğu en acı verici günlerdir. Seslerin kısıldığı, gözlerin görmemek için kapalı tutulduğu, adeta kimsenin kılını kıpırdatmadan olup, biteni izlediği günlerden geçiyoruz. İnsanlığın onurunun korunması açısından attığımız adımların çok küçük de olsa katkısı olduğunu düşünüyorum. En temel talebin, bebek ve çocukların, kanser hastalarının tedavilerini ülkemizde gerçekleştirebilmek son derece önemliydi" dedi.

'1-2 GÜN İÇİNDE YENİ TAHLİYE PLANLIYORUZ'

Koca, bugün İsrail Sağlık Bakanı ile öğle saatlerinde yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Görüşmede Türkiye, İsrail ve Mısır arasında kurulan sağlık koordinasyon ekibinin faaliyetleri ve bundan sonraki süreçte planlanan çalışmaları ele aldık. İsrail Sağlık Bakanına; özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı olarak ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladığımızı, bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim" diye konuştu.

'SAHRA HASTANESİ KURMA TALEBİMİZİ İLETTİM'

Koca, görüşmede Gazze içerisinde güvenliği sağlanmış bir bölgede erken dönemde sahra hastanesi kurmayı düşündüklerini ilettiğini de söyleyerek, "Bu hastanenin etnik kökenine bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti vereceğini ve bununla ilgili olarak sağlık koordinasyon ekibinin saha ziyareti yaparak, uygun lokasyonları belirlemesinin uygun olacağını kendilerine belirttim. Sayın Bakan da cevap olarak çocuk ve bebeklerin tahliyesi için her türlü koordinasyon ve iş birliğine açık olduklarını, Gazze içerisindeki güvenli bölgede Türkiye tarafından kurulacak sahra hastanesinin lokasyonuyla ilgili sağlık koordinasyon ekibince yerinde değerlendirme yapılmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemizin girişimci ve insani dış politika anlayışı çerçevesinde, sağlık diplomasisi faaliyetlerimizi sürdürmeye, etnik kökeni, dini, dili ne olursa olsun mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Gazze'den getirilen 61 hastanın 8'inin durumunun ciddi, diğerlerinin çoğunluğunun ise kanser hastası olduğu öğrenildi.