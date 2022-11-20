Gazze'deki Tutuklular Bakanlığı: İsrail çocukları gözaltına alarak uluslararası hukuku ihlal ediyor

Gazze Şeridi'ndeki Tutuklular ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı, İsrail'in, çocukları gözaltına alarak ve işkence ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Bakanlıktan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinli çocukları gözaltına alarak, onları işkenceye, haksız yargılamalara tabi tutarak ve temel haklarından mahrum bırakarak en temel uluslararası yasa ve normları ihlal ediyor." ifadesine yer verildi.

Çocukların her türlü işkenceye, psikolojik ve fiziksel istismara, organize suçlara maruz kaldıkları aktarılan açıklamada, İsrail'in 1967'den beri yaklaşık 50 bin Filistinli çocuğu gözaltına aldığı kaydedildi.

Bakanlık, uluslararası kurumları, Filistinli çocukların yaşadığı bu trajik olaylara 'dur' demek, dünyanın geri kalanı gibi onurlu ve güven verici bir yaşam sürmelerini sağlamak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 2022 yılının başından bu yana İsrail güçlerince yaklaşık 750 çocuğa gözaltı işlemi uygulandığını, 160'ının halen gözaltında olduğunu açıklamıştı.