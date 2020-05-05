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Dünya

Gazze'deki tıbbi kaynak sıkıntısı sağlık sektörünü tehdit ediyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sektörünü tehdit eden temel tıbbi kaynak sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 09:41:00 -
Gazze'deki tıbbi kaynak sıkıntısı sağlık sektörünü tehdit ediyor

 

 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörünü tehdit eden temel tıbbi kaynak sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, ilaçların yüzde 44'ü, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 29'u ve laboratuvar ve kan bankalarında kullanılan malzemelerin yüzde 56'sının tükenmesi nedeniyle ciddi bir kaynak sıkıntı yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) ile ilgili uluslararası kurumlara Gazze'deki sağlık sektörünün acilen kurtarılması, ilaç, tıbbi sarf malzemeleri, solunum cihazları ve yoğun bakım yatakları gibi acil ihtiyaçların karşılanması çağrısında bulunan Kudra, uluslararası kurumların, yaklaşık 14 yıldır devam eden Gazze ablukasının kaldırılması konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de şu ana kadar 17 koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon 500 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Yaklaşık 14 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

 

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