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Aktüel Gazze'deki petrol şirketleri, iflas tehlikesiyle karşı karşıya
Aktüel

Gazze'deki petrol şirketleri, iflas tehlikesiyle karşı karşıya

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:47:01 -
Gazze'deki petrol şirketleri, iflas tehlikesiyle karşı karşıya

GAZZE (AA) - Gazze'deki petrol şirketlerinin, İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze Petrol ve Gaz Şirketleri Sahipleri Derneği Başkanı Ahmed Lebib el-Hulu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye yakıt ve gaz girişine getirilen yasağın devam etmesinin doğuracağı sonuçlarla ilgili bilgi verdi.

Hulu, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın yakıt girişine kapatılmasının Gazze genelinde petrol ve gaz sıkıntısına neden olduğunu ve ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Gazze'deki petrol ve gaz şirketlerinin, büyük ekonomik kriz içinde olduğuna değinen Hulu, sınır kapısının kapalı kalmasının bu şirketleri iflasın eşiğine getirdiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketinden 17 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırması sebebiyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu yüzden, normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğu belirtilmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise geçen günlerde, Gazze'deki elektrik santralinin yeniden üretime geçmemesi durumunda ekonomide yaşanabilecek ekstra sıkıntılara karşı uyarmıştı.



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