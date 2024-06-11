Gazze'deki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü

Kanal 7'nin haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinde 28 Yahudi yerleşim birimini kapsayan "Matti Benjamin" yerleşim konseyinden yapılan açıklamada, Givati ​​Tugayı'nda görevli İsrail askeri Yair Lavin'in, dün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, İsrail ordusu da henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 664 askeri öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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