Gazze’deki ablukanın kalkması için yeni eylem planı

Organizatörlerden alınan bilgiye göre toplantıya; Türkiye, İsveç, Norveç, Fransa, İspanya, İtalya, Yeni Zelanda, Malezya, Kanada, ABD ve Güney Afrika'daki uluslararası koalisyon temsilcileri katıldı. Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu, toplantılarda, yeniden ambargonun delinmesi ve ablukanın kalkması için hazırlanan 2023 Eylem Planı’nı oluşturdu.

Destek çağrısı

Koalisyon, tüm dünyadaki vicdan sahibi insanlara bu harekete destek verme ve Filistin’in özgürleşmesi için adım atma çağrısında bulundu.

Uluslararası Gazze Kuşatmasını Kırma Komitesi Başkanı ve Özgürlük Filosu'nun kurucu üyelerinden Zaher Birawi, koalisyonun Gazze'ye uygulanan yasadışı, ahlaksız ve insanlık dışı ablukaya karşı durmaya devam edeceğini söyledi.

“Gazze’de hayat şartları giderek zorlaşıyor”

2010 yılında yaşanan Mavi Marmara katliamında şehit olanların yakınlarının ve yaralıların kurduğu Mavi Marmara Derneği de 2023 Eylem Planı için “hazırız” mesajı verdi. Dernek Başkanı İsmail Songür, “Apartheid rejimi İsrail artık sadece Filistin için değil, tüm Ortadoğu ve Türkiye için de büyük bir tehdittir. Gazze'yi bir açık hava hapishanesine dönüştüren İsrail, özellikle medya üzerinde yaptığı baskılarla zalim planının dünyaya gösterilmesine fırsat vermemeye çalışıyor. Gazze’de hayat şartları giderek zorlaşıyor ve insanlar yetersiz gıda ve ilaç sebebiyle hayatını kaybediyor” dedi.

10 kişi hayatını kaybetmişti

Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara Gemisi, 2010 yılında İsrail donanması tarafından uluslararası sularda saldırıya uğramış ve 10 kişi saldırılar sırasında hayatını kaybetmişti. 50’den fazla yardım gönüllüsünün ise yaralandığı saldırı, gemiden yapılan canlı yayınlarla tüm dünyaya duyurulmuştu.