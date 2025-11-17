Gazze'de yağışlar nedeniyle insani trajedi yaşanıyor!

Gazze'deki hükümet, kışın yaklaşması ve yoğun yağışlar nedeniyle eskimiş çadırların sular altında kalmasıyla yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş kişinin yaşadığı insani trajedinin daha da kötüleştiğini bildirdi.

Katil İsrail'in saldırıları sonucu evsiz kalan ve zorlu koşullarda yaşamaya mahkûm edilen yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinli, bölgeyi vuran yağışlar nedeniyle daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya. Gazze hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, eskimiş çadırların su altında kaldığı ve şiddetli rüzgarların çadırları parçalaması sonucu on binlerce ailenin yağmurdan korunaksız kaldığı belirtildi.

Bu sahnelerin, Gazze'de giderek artan insani felaketin boyutunu gözler önüne serdiğine işaret edildi.

250 bin çadır ve 100 bin karavan acil ihtiyaç

Açıklamada, kış aylarının başlaması ve çadırların kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle, yeniden inşa çalışmaları tamamlanana kadar geçici barınak olarak en az 250 bin çadır ve 100 bin karavana acil ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Hükümet, İsrail'in yardımların ülkeye girmesine izin verme konusundaki oyalaması karşısında uluslararası sessizliğin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, artık açıkta kalan yerinden edilmiş insanların akıbetinden herkesin sorumlu tutulduğunu belirtti.

BM, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve ilgili tüm kuruluşlara, Gazze Şeridi'nin ihtiyaç duyduğu insani, tıbbi ve barınma yardımlarını ulaştırmak için hızla harekete geçmeleri ve İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmede gösterdiği oyalama tavrına karşı seslerini yükseltmeleri çağrısı yapıldı. Gazze'ye yardım girişleri, ateşkesin üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen İsrail tarafından sürekli ihlal edilmektedir.

Orta Doğu Haber