Gazze’de Süleymani’ye öfke

Suriye başta olmak üzere İran’ın politikalarını Ortadoğu coğrafyasında hayata geçirirken, binlerce Müslümanın ölümünde rol oynayan Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de Amerikan tarafından öldürülmesinin yıldönümü yaklaşırken, İranlı komutan için Gazze’de asılan pankartlara halk sert tepki gösterdi. Gazze’de halk, bölge genelindeki ilan panolarına asılan Kasım Süleymani posterlerini söktü.



Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre; önceki gece saatlerinde Gazze’deki Filistinli halkı, bölgeyi kontrol eden Hamas tarafından asıldığı ifade edilen Süleymani posterlerini söktü.



Bazı posterlerin üzerindeki görseller ve yazılar da sprey boyalarla karalandı. Bazı posterler de panolardan sökülerek, ayaklar alına alınıp çiğnendi.



Bölgeden paylaşılan görüntülerde halkın Süleymani posterlerinin asılmasına tepki gösterdiği anlar yer aldı. Sökülen posterin karşısında konuşan bir Gazzeli, “Gazze’deki Ehli Sünnet kardeşleriniz bu habis melunun fotoğrafını söktü” ifadesini kullanarak, “Suriye ve Irak’taki kardeşlerimize mesajdır. Kalbimiz sizinle beraber” şeklinde konuşuyor.



İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Afganistan’dan Suriye’ye, Irak’tan Lübnan’a kadar birçok ülkede İran’ın yayılmacı politikalarının sahada uygulanmasında kilit öneme sahipti.



İran’ın bölge politikalarının belirlenmesinde önemli bir isim olan Süleymani, 3 Ocak tarihinde ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.