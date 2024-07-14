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Gündem Gazze'de sözün bittiği saldırı!
Gündem

Gazze'de sözün bittiği saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-07-14 16:32:00 -

Katil İsrail'in bombardımanı sebebiyle yerlerinden edilen yüz binlerce sivil, sığındıkları çadırkentlerde de hedef oluyor.

İsrail 7 Ekim'den beri saldırılarını aralıksız sürdürürken, bölgeden gelen bir görüntü kan dondurdu.

Gazze'deki saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin sığındığı çadırkentin vurulduğu anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Çaresizce çadırlarda yaşam savaşı veren Filistinlilerin çadırlarının bombalanması siyonistin vahşetini ortaya koydu.

Görüntüler sosyal medyada "sözün bittiği yer" diye yorumlandı.

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