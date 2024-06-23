Gazze'de soykırımın bilançosu artıyor!
261 gündür soykırım suçunun işlendiği Gazze topraklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 598'e yükseldi.
Ateşkes girişimlerine karşılık vermeyen İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında katliama devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda ise 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 121 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.
Yaralı sayısı 90 bine yaklaştı!
Bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 37 bin 598'e, yaralıların sayısının ise 86 bin 32'ye yükseldiği bildirildi.