Gazze'de soykırımın bilançosu artıyor!

Ateşkes girişimlerine karşılık vermeyen İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında katliama devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda ise 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 121 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralı sayısı 90 bine yaklaştı!

Bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 37 bin 598'e, yaralıların sayısının ise 86 bin 32'ye yükseldiği bildirildi.