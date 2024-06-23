  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazze'de soykırımın bilançosu artıyor!
Gündem

Gazze'de soykırımın bilançosu artıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-23 15:42:00 - 2024-06-23 15:46:11

261 gündür soykırım suçunun işlendiği Gazze topraklarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 598'e yükseldi.

Ateşkes girişimlerine karşılık vermeyen İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında katliama devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda ise 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 121 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralı sayısı 90 bine yaklaştı!

Bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 37 bin 598'e, yaralıların sayısının ise 86 bin 32'ye yükseldiği bildirildi.

Hamas lideri Heniyye'den Gazze'de ateşkes açıklaması
Hamas lideri Heniyye'den Gazze'de ateşkes açıklaması

Dünya

Hamas lideri Heniyye'den Gazze'de ateşkes açıklaması
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazzeli doktoru Şin-Bet öldürmüş
Gazzeli doktoru Şin-Bet öldürmüş

Dünya

Gazzeli doktoru Şin-Bet öldürmüş

En az 42 şehid var !İsrail'den Gazze'de kan donduran iki yeni katliam!
En az 42 şehid var !İsrail'den Gazze'de kan donduran iki yeni katliam!

Gündem

En az 42 şehid var !İsrail'den Gazze'de kan donduran iki yeni katliam!

ABD ordusunda Gazze çatlağı! Askerler rest çekti
ABD ordusunda Gazze çatlağı! Askerler rest çekti

Dünya

ABD ordusunda Gazze çatlağı! Askerler rest çekti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23