Gazze'de son 48 saatte 7 şehit , 26 yaralı

Katil İsrail, Ekim ayında varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 48 saatte saldırılar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 828'e, yaralı sayısı 2 bin 342'ye yükseldi. Son 48 saatte ayrıca önceki saldırılarda yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesine ulaşıldı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridinde toplam can kaybı 72 bin 608'e, yaralı sayısı 172 bin 445'e ulaştı.