Gazze'de son 24 saatte 5 şehit, 25 yaralı

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 399'a, yaralı sayısı 4 bin 863'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 919'a, yaralı sayısı ise 174 bin 977'ye ulaştı.