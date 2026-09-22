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Dünya Gazze'de son 24 saatte 5 şehit, 25 yaralı
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 5 şehit, 25 yaralı

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Gazze'de son 24 saatte 5 şehit, 25 yaralı

Bebek katili İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olanların sayısı 73 bin 919'a yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 399'a, yaralı sayısı 4 bin 863'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 919'a, yaralı sayısı ise 174 bin 977'ye ulaştı.

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