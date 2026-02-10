  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi! Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi Türkiye’yi bölgesel güç yapmak istiyor! Siyonistlerin Başkan Erdoğan korkusu Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş! Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’te bir skandal görüntü daha! Millet parasıyla rezil kepaze oluyor ABD 4 milyar dolarlık borç taktı Saatler içinde TR705 paylaşımını silip küfürlü mesaja destek verdi! Tanju’yu kim korkuttu! CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti Bu para trafiğini açıkla Zeydan
Dünya Gazze’de son 24 saatte 5 şehit
Dünya

Gazze’de son 24 saatte 5 şehit

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze’de son 24 saatte 5 şehit

Siyonist İsrail'in ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 kişi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralı getirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 586'ya, yaralı sayısı bin 558'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 37'ye, yaralı sayısı 171 bin 666'ya ulaştı.

Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı
Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı

Dünya

Pasaportlardaki Filistin Devleti mührü İsrail'i karıştırdı

İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah
İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah

Dünya

İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah

İsrail 3 Filistinliyi daha katletti
İsrail 3 Filistinliyi daha katletti

Gündem

İsrail 3 Filistinliyi daha katletti

İsrail'den yeni kalleşlik
İsrail'den yeni kalleşlik

Dünya

İsrail'den yeni kalleşlik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23