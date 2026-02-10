Gazze’de son 24 saatte 5 şehit

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cansız bedeni ile 5 yaralı getirildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 586'ya, yaralı sayısı bin 558'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 37'ye, yaralı sayısı 171 bin 666'ya ulaştı.