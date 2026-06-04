Gazze'de son 24 saatte 11 şehit, 32 yaralı

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 947'ye, yaralı sayısı 2 bin 935'e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 956'ya, yaralı sayısı ise 173 bin 43'e ulaştı.