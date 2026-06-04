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Dünya Gazze'de son 24 saatte 11 şehit, 32 yaralı
Dünya

Gazze'de son 24 saatte 11 şehit, 32 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze'de son 24 saatte 11 şehit, 32 yaralı

Siyonist İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde 11 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 956'ya yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 947'ye, yaralı sayısı 2 bin 935'e yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 956'ya, yaralı sayısı ise 173 bin 43'e ulaştı.

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