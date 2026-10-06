  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi İtalya engelini aşamadık Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama Trump akaryakıt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı Kritik zirve sonrası bildiri! Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitimde kat ettiği mesafeyi anlatı: 2003’te 38 ülke arasından 30’a giremiyorduk! Bugün 91 ülke arasında 15’inciyiz FETÖ’nün Atina merkezli kaçakçılık ağına darbe! Havadan ve karadan adım adım izlendiler
Dünya Gazze'de şehit sayısı 74 bin 245'e yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 74 bin 245'e yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gazze'de şehit sayısı 74 bin 245'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit sayısı sayısının 74 bin 245'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 1 sivilin daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 462, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 836'ya, yaralı sayısının da 5 bin 151'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 245'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 267'ye ulaştığı aktarıldı.

Bozuk saat doğruyu gösterdi! İstanbul'da Gazze yürüyüşü
Bozuk saat doğruyu gösterdi! İstanbul'da Gazze yürüyüşü

Gündem

Bozuk saat doğruyu gösterdi! İstanbul'da Gazze yürüyüşü

Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi
Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi

Dünya

Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi

Deniz Feneri Gazze’de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Deniz Feneri Gazze’de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Aktüel

Deniz Feneri Gazze’de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23