  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eurovision’a rest çeken Slovenya Filistin’in sesi oldu “MİS”, hainlerin saltanatını bitirecek 211 milyonluk "Danışmanlık" vurgunu: Muhasebeciye 200 bin TL sus payı! Millete değerlerine tarihine düşmanlar! CHP çocuklara sırtını döndü Yeni hobi bahçesi düzenlemesinde önemli eşik! Dün anlaşma imzalanmışt! İngiliz Bakandan Hakan Fidan paylaşımı: Ona söz verdim Muhalefetin bir yalanı daha elinde patladı! Hani AK Partililere operasyon yapılmıyordu? "Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi" yayımlandı Vatandaş yüzde 51,56 dedi Haydut Amerika'nın Deniz Korsanlığı petrol fiyatlarını uçurdu! Brent petrol 100 doları aştı! İstanbul'da 100 bin konutun sahipleri belli oluyor: Beklenen gün geldi
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 568'e yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze'de şehit sayısı 72 bin 568’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 6 sivilin cenazesinin getirildiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 568’e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 6 sivilin cansız bedeni ile 18 yaralının getirildiği bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 791’e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 761’e, yaralı sayısının da 2 bin 235’e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 72 bin 568’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 338’e ulaştığı aktarıldı.

Gazze’de araç hedef alındı: 3 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze’de araç hedef alındı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gündem

Gazze’de araç hedef alındı: 3 Filistinli hayatını kaybetti

"Gazze protestosu nedeniyle tutuklandı" denilmişti! İstanbul Valiliğinden açıklama geldi
“Gazze protestosu nedeniyle tutuklandı” denilmişti! İstanbul Valiliğinden açıklama geldi

Gündem

“Gazze protestosu nedeniyle tutuklandı” denilmişti! İstanbul Valiliğinden açıklama geldi

İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor!
İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor!

Dünya

İsrail Gazze'de soykırımı sürdürüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23