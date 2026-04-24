Gazze'de şehit sayısı 72 bin 568’e yükseldi

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkesin yürürlüğe girdiği Gazze Şeridi'nde enkaz çalışmaları sonucunda can kayıpları artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 6 sivilin cansız bedeni ile 18 yaralının getirildiği bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 791’e yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 761’e, yaralı sayısının da 2 bin 235’e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısının 72 bin 568’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 338’e ulaştığı aktarıldı.