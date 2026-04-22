Gazze'de şehit sayısı 72 bin 562'ye yükseldi
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail saldırıları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede can kaybının 72 bin 562'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarında bir sivilin öldüğünü, 4 sivilin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, daha önceki saldırılar sırasında yaralanarak tedavi gören bir sivilin de kurtarılamadığını belirtti.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 786'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 761'e, yaralı sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 562'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 320'ye ulaştığı aktarıldı.

