Gazze'de şehit sayısı 72 bin 562'ye yükseldi

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte bölgede düzenlediği saldırılarında bir sivilin öldüğünü, 4 sivilin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık ayrıca, daha önceki saldırılar sırasında yaralanarak tedavi gören bir sivilin de kurtarılamadığını belirtti.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 786'ya, enkaz altından çıkarılanların sayısının 761'e, yaralı sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 562'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 320'ye ulaştığı aktarıldı.