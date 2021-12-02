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Dünya Gazze'de memur maaşlarını o ülke ödeyecek
Dünya

Gazze'de memur maaşlarını o ülke ödeyecek

Mısır, Katar ve Gazze Şeridi yöneticileri arasında yapılan anlaşma kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki memur maaşları Katar tarafından ödenecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 15:05:00 -
Gazze'de memur maaşlarını o ülke ödeyecek

Gazze Şeridi'nde memur maaşlarının Katar tarafından ödeneceği açıklandı. Bu kapsamda Mısır ile yapılan anlaşmanın gereği olarak bu paranın Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaştırılacağı öğrenildi. Anlaşma kapsamında Katar'ın Mısır'dan Gazze Şeridi için yakıt alımı yapacağı da kaydedildi. İşlemin Gazze Şeridi'nin son dönem artan elektrik sorununu çözeceği umuluyor.

 

 

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

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