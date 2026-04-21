  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanlığı okullardaki saldırılarda yaralananlarla ilgili iddiaları yalanladı: Kamuoyu manipüle edilmek isteniyor! Okul saldırıları sonrası 6 aylık eylem planı devrede! Bakan Göktaş 81 ili kapsayan dev hamleyi duyurdu Aracını muayeneye götürenlere büyük şok! Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz AB, Macaristan’ın fonlarını dondurarak Orban’ı devirdi! İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 25’inci duruşma! Ekrem hakim karşısına çıkacak CHP’nin katil milletvekilini tanıyor musunuz? 100 yıldır skandallarla anılan bir parti düşünün! Soruşturma böyle sümenaltı edildi Otelde zehirlenme iddiası... Bir aile yok oldu! Böcek ailesi davası başlıyor CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var! Çelik gibi sinirleri olmayan bu haberi okumasın! Senin gibi evlat olmaz olsun alçak adam
Gazze'de korkunç bilanço! 71,4 milyar dolar gerekiyor

Gazze'de korkunç bilanço! 71,4 milyar dolar gerekiyor

Terör devleti İsrail'in yakıp yıktığı Gazze'nin yeniden inşası için 10 yılda 71,4 milyar dolar gerekiyor.

AB, BM ve Dünya Bankası, Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA) adlı ortak bir rapor hazırladı.

Raporda, 24 aylık çatışma sonrası Gazze'nin yeniden inşası için 10 yıl içinde 71,4 milyar dolara ihtiyaç olduğu ortaya konuldu.

Gazze'deki fiziksel altyapı hasarının 35,2 milyar dolar olduğu vurgulanan raporda, ekonomik ve sosyal kayıplar ise 22,7 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Raporda, Gazze'de temel hizmetler, kritik altyapının onarılması ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi için söz konusu 71,4 milyar doların 26,3 milyarının ilk 18 ayda karşılanması gerektiği kaydedildi.

Çatışmadan en çok etkilenen sektörlerin konut, sağlık, eğitim, ticaret ve tarım olduğuna işaret edilen raporda, 371 bin 888'den fazla konutun tahrip edildiği ya da tamamen yıkıldığına dikkat çekildi.

Raporda, hastanelerin ise yüzde 50'sinden fazlasının işlevsiz hale geldiği, neredeyse tüm okulların hasar gördüğü ya da yıkıldığı belirtildi.

 

Ekonomi yüzde 84 küçüldü

Raporda, Gazze ekonomisinin yüzde 84 daraldığı, çatışmaların insani gelişme düzeyini 77 yıl gerilettiği ifade edildi.

Gazze'de yaklaşık 1,9 milyon kişinin defalarca yerinden edildiğine işaret edilen raporda, nüfusun yüzde 60'ından fazlasının evini kaybettiği vurgulandı.

Rapor, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararı çerçevesinde Gazze'nin yeniden yapılanması için analitik bir zemin oluşturuyor.

AB ve BM, yeniden inşa çabalarının insani yardım faaliyetleriyle eş zamanlı yürütülmesi ve hem Gazze hem de Batı Şeria'yı kapsayan kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine zemin hazırlaması gerektiğine dikkati çekti.

Yeniden inşanın Filistin liderliğinde ve iki devletli çözümü hedefleyen daha geniş kapsamlı bir siyasi süreçle uyumlu biçimde yürütülmesi gerektiğini de vurgulayan AB ve BM, kalıcı ateşkes, insani yardıma erişim, temel hizmetlerin yeniden sağlanması, kişi ve mal hareketinin serbestleştirilmesinin uluslararası mali desteğin başarısı için zorunlu koşullar olduğu uyarısında bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakan TAŞÇI

Terörist İsrail ABD Bunlara destek olan YAHUDİLER Ödesin.Mal varlıklarına dondurulsun .Dünyadaki savaşları çıkaran insanları birbirleriyle ile savaştıran dünyada can ve mal kaybına neden olan YAHUDİLER ..DÜNYA MİLLETLERİNİN BARIŞ VE GÜVENLİĞİNİ ORTADAN KALDIRAN YAHUDİ DENİLEN HIRSIZ AÇGÖZLÜ TECAVÜZCÜ SALDIRGAN KAN EMİCİ SIRTLAN SİNSİ FESAT LANETLİ İLLETTEN KURTULMALI
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23