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Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düşürüldü

10 Eylül 2019 Salı 09:54
Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düşürüldü

KUDÜS (AA) - İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas tarafından düşürüldü.

Filistin yerel basınına göre, İslami Direniş Hareketi Hamas'a bağlı bir birim, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdü.

Haberlerde, düşürülen İHA'nın "quadcopter" tipi olduğu ve Hamas tarafından ele geçirildiği belirtildi.

- İsrail İHA'nın düştüğünü doğruladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nde düştüğü bilgisini doğruladı.

Adraee, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nde düşürülen İsrail İHA'sıyla ilgili incelemenin sürdüğünü kaydetti.

Daha önce de başta Skylark marka olmak üzere İsrail ordusuna ait birçok İHA Gazze Şeridi'nde düşürülmüştü.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:54
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail

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