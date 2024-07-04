Gazze'de İsrail ordusuna ağır darbe ile ilgili açıklama: Filistinli direniş açıkladı! Canını böyle hiçe saydılar

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, son açıklamalarında Gazze'deki Şucaiyye Mahallesi'nde meydana gelen askeri gelişmeler hakkında detaylı bilgi sundu. İki grup, İsrail güçlerinin bu bölgede tuzaklandığını ve çatışmaların ardından askerlerden ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Canını böyle hiçe saydılar!

Şucaiyye, son dönemde şiddetli çatışmaların merkezinde yer alarak bölgedeki gerilimi artıran önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor.

Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamaları, bölgedeki güvenlik durumunun ciddiyetini vurguluyor.

İsrail güçlerinin, ölü ve yaralıları helikopterle tahliye ettiği aktarıldı.

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"SAM-7 FÜZESİYLE HEDEF ALINDI"

Ayrıca Abdülkadir Hüseyni Tugaylarının işbirliğiyle Şucaiyye semalarında dolaşan orduya ait "Apache" tipi bir helikopterin SAM-7 füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

Şucaiyye'de Merkava IV tipi 3 tankın hedef alındığı; mahalleye giren İsrail güçlerinin havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.

"ENKAZ ALTINDA HALEN BİNLERCE ÖLÜ VAR"

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.