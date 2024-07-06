  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gazze'de İsrail köpeklerinin inine girildi! Katillerin feryat sesleri böyle yükseldi
Gündem

Gazze'de İsrail köpeklerinin inine girildi! Katillerin feryat sesleri böyle yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-07-06 13:19:00 - 2024-07-06 13:29:47

Filistin’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik vahşi saldırılarda bulunan İsrail ordusu baskınla sarsıldı.

Kudüs Seriyyeleri’ne bağlı mücahidler, Gazze’nin merkezindeki Şucaiye mahallesinde sivillere ait bir evi işgal eden İsrail askerlerine “sürpriz” hazırladı.

SIFIR MESAFEDEN MERMİ YAĞMURU

Kameralarla donatılan bölgedeki hareketliliği anbean takip eden mücahidler, sessizce sızdıkları binada İsrail askerlerinin bulunduğu kata ulaştı.

Silahlı 3 mücahid, baskınla yüz yüze geldikleri işgalci İsrail askerlerinin üzerine sıfır mesafeden mermi yağdırdı.

Siyonist askerlerin bağrışma ve feryat sesleri kamera kaydına yansıdı.

Kudüs Seriyyeleri’nin daha sonra binadan uzaklaştıkları görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kısa süre sonra bölgeye intikal eden mücahidler, ölen ve yaralanan İsrail askerlerinden geriye kalanları kayda aldı.

Kudüs Seriyyeleri’nin resmi hesapları üzerinden yayınlanan video görüntüleri, Filistinli direnişçilerin yüksek cesaretini ve askerî organizasyondaki başarısını bir kez daha belgeledi.

Yüreği kendinden büyük öğrenci! Birincilik ödülünü Gazze’ye adadı
Yüreği kendinden büyük öğrenci! Birincilik ödülünü Gazze’ye adadı

Gündem

Yüreği kendinden büyük öğrenci! Birincilik ödülünü Gazze’ye adadı

Libya müftüsü böyle seslendi! Gazze’de ölenlerin vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır
Libya müftüsü böyle seslendi! Gazze’de ölenlerin vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır

Gündem

Libya müftüsü böyle seslendi! Gazze’de ölenlerin vebali İslam ülkelerinin yöneticilerinin boynundadır

Gazze'de İsrail ordusuna ağır darbe ile ilgili açıklama: Filistinli direniş açıkladı!
Gazze'de İsrail ordusuna ağır darbe ile ilgili açıklama: Filistinli direniş açıkladı!

Dünya

Gazze'de İsrail ordusuna ağır darbe ile ilgili açıklama: Filistinli direniş açıkladı!

Mısır, Gazze'deki sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi
Mısır, Gazze'deki sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

Gündem

Mısır, Gazze'deki sınır kapılarını açması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23