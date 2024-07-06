Gazze'de İsrail köpeklerinin inine girildi! Katillerin feryat sesleri böyle yükseldi
Filistin’in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik vahşi saldırılarda bulunan İsrail ordusu baskınla sarsıldı.
Kudüs Seriyyeleri’ne bağlı mücahidler, Gazze’nin merkezindeki Şucaiye mahallesinde sivillere ait bir evi işgal eden İsrail askerlerine “sürpriz” hazırladı.
SIFIR MESAFEDEN MERMİ YAĞMURU
Kameralarla donatılan bölgedeki hareketliliği anbean takip eden mücahidler, sessizce sızdıkları binada İsrail askerlerinin bulunduğu kata ulaştı.
Silahlı 3 mücahid, baskınla yüz yüze geldikleri işgalci İsrail askerlerinin üzerine sıfır mesafeden mermi yağdırdı.
Siyonist askerlerin bağrışma ve feryat sesleri kamera kaydına yansıdı.
Kudüs Seriyyeleri’nin daha sonra binadan uzaklaştıkları görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kısa süre sonra bölgeye intikal eden mücahidler, ölen ve yaralanan İsrail askerlerinden geriye kalanları kayda aldı.
Kudüs Seriyyeleri’nin resmi hesapları üzerinden yayınlanan video görüntüleri, Filistinli direnişçilerin yüksek cesaretini ve askerî organizasyondaki başarısını bir kez daha belgeledi.
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