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Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki ihlallerin protesto edildiği gösteride, özellikle açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek mesajları verildi

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:10
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

GAZZE (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla abluka altındaki Gazze'de gösteri düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) çağrısıyla Gazze'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini protesto etti. Göstericiler, "İdari tutukluluğa hayır", "Birlik ve irade ile kazanacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteride konuşan FKHC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla gurur duyduklarını belirterek, "Sizi unutmamız mümkün değil. Davanız direnişin önceliklerinin başında geliyor." dedi.

Mezher, "Filistinli tutukluların yaşamından onlara karşı saldırgan siyasetini sürdüren İsrail sorumludur. Hayatları tehlikeye girerse bu suça karşı sessiz kalamayız ve direniş bu suçlara cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

- Filistinli tutuklulara "yalnız değilsiniz" mesajı

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ise Filistinli güçlerin, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluları kurtarmak ve "esir takası" yapmak amacıyla İsrailli askerleri kaçırmak için operasyon planlamayı sürdürdüğünü söyledi.

"Filistinli esirleri asla terk edemeyiz. Direniş hareketleri hapiste mahkumlar olduğu sürece dinlenmeyecektir." diyen Mudellel, İsrail Hapishaneler İdaresinin, tüm dünyanın gözleri önünde Filistinli tutuklulara karşı tıbbi ihmal, hücre hapsi, ailelerinin ziyaretlerini engellemek gibi en çirkin insan hakları suçlarını işlediğini belirtti.

- Açlık grevindeki 8 Filistinli tutukluya arkadaşlarından destek

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için halihazırda 8 Filistinli tutuklu açlık grevine devam ediyor.

İsrail hapishanelerindeki onlarca Filistinli de açlık grevindeki arkadaşlarına destek olmak için bugünden itibaren 3 gün boyunca açlık grevi yapma kararı aldı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:10
  1. Filistinli tutuklular
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