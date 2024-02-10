Gazze'de güvenli yer yok!
Sınır Tanımayan Doktorlar, siyonist işgal rejiminin Refah'ta katliama hazırlandığını ve Gazze'de gidecek güvenli bir yer kalmadığını söyledi.
Sınır Tanımayan Doktorlar, siyonist işgal rejiminin Refah'ta katliama hazırlandığını ve Gazze'de gidecek güvenli bir yer kalmadığını söyledi.
Sınır Tanımayan Doktorlar, siyonist işgal rejiminin 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırmaya hazırlandığını belirterek
"Dört aydır devam eden çatışma boyunca İsrail, insanlara Refah dahil Gazze'nin diğer tüm bölgelerinden güneye doğru tahliye etmelerini söyledi. Artık Gazze'de güvenli bir yer yok ve insanların ayrılmasına da imkan yok" açıklamasını yaptı.