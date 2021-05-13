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Gündem Gazze'de gazetecilerin ölümden döndüğü an!
Gündem

Gazze'de gazetecilerin ölümden döndüğü an!

Gazeteci Yumna El-Sayid'in haber sunacağı sırada İsrail'in bombaları gazetecilerin bulunduğu alanın dibine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 23:51:00 -

İsrail'in Filistin'e saldırılarını takip eden bir kadın muhabir canlı yayın sırasında atılan bir füze sonrası 'hemen aşağı inmem lazım' diyerek kamera önünden ayrılarak, yaşananları aktarmaya devam etti.

Al Jazeera kanalı muhabiri Yumna El-Sayid, bir binanın çatısından Gazze'de son durumu bildirdiği sırada; canlı yayına bağlandıktan kısa süre sonra İsrail uçakları bir bombardıman yaptı.

Seslerle duraksayan muhabir, sözünü bitiremeden bombalar El-Şuruk Kulesi'ni hedef aldı. Muhabir "Hemen aşağı inmem lazım" diye bağırdıktan sonra kısa bir süre yayını kesti. Kanalın kameramanı tarafından yaşanan patlamalar da görüntülendi.

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