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Ekonomi Gazze'de duran elektrik üretimi, 2 bine yakın sanayi kuruluşunu etkiledi
Ekonomi

Gazze'de duran elektrik üretimi, 2 bine yakın sanayi kuruluşunu etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 21:53:11 -
Gazze'de duran elektrik üretimi, 2 bine yakın sanayi kuruluşunu etkiledi

GAZZE (AA) - Gazze'deki elektrik santralinde üretimin durmasının 2 bine yakın sanayi kuruluşunu etkilediği bildirildi.

Filistinli İşadamları Derneği Başkanı Ali el-Hayık, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yakıt, inşaat malzemeleri ve ticari ürün girişini yasaklayarak ağırlaştırdığı ablukanın, sanayi kuruluşları, gıda güvenliği ve işsizlik oranları üzerindeki etkileriyle ilgili bilgi verdi.

Hayık, 2 bine yakın sanayi kuruluşunun, Gazze'deki elektrik santralinde üretimin durmasından doğrudan etkilendiğini ifade etti.

Sanayi, hizmet ve sağlık sektörlerinin faaliyeti için gerekli olan malzemelerin girişinin engellenmesinin gıda güvenliğini tehdit ettiğini ve işsizlik oranının yükselmesine sebep olduğunu aktaran Hayık, işsizlik oranının yüzde 50-55 arasında seyretmeye başladığını dile getirdi.

Hayık, ablukanın ağırlaştırılması nedeniyle şirketlerin pazar payının yüzde 60 oranında gerilediğini, kar marjlarının yüzde 50 oranında azaldığını kaydederek, Gazze'deki tüm ekonomi kuruluşlarının felç olabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan 16 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in 12 Ağustos'tan bu yana santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurması nedeniyle, ihtiyaç duyulan yakıtın tamamen tükendiği ve 18 Ağustos'ta üretimin tamamen duracağı" duyurulmuştu.

Dün de AA muhabirine konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir yetkili, İsrail'in, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gıda ve sağlık malzemesi hariç tüm ticari ürünlerin girişini yasakladığını belirtmişti.

İsrail 16 Ağustos'ta da abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketlerin gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle, Filistinli balıkçıların avlanmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

İsrail, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırdı.




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