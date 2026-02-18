AB'den 800 milyar Avro'luk dev kaynak!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, "AB ve üye ülkeler, 2028'e kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroya kadar kaynak ayırmaktadır." açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Ortak Komite Toplantıları'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa savunmasının güçlü olmasının aynı zamanda güçlü bir NATO anlamına geldiğini belirten Costa, "AB ve üye ülkeler, 2028'e kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroya kadar kaynak ayırmaktadır." dedi.

Costa, Avrupa kıtasında "ister Ukrayna ister Grönland'da olsun" uluslararası hukuk, egemenliğe saygı, toprak bütünlüğü ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarına kaydetti.