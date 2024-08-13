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Dünya 'Gazze'de barış' palavrası! ABD'den katil İsrail’e 20 milyar dolarlık silah onayı
Dünya

'Gazze'de barış' palavrası! ABD'den katil İsrail’e 20 milyar dolarlık silah onayı

Yeniakit Publisher
2024-08-13 23:41:00 -
'Gazze'de barış' palavrası! ABD'den katil İsrail’e 20 milyar dolarlık silah onayı

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın katil İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e milyar dolarlık silah satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre’ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının "İsrail’in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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