Gazze'de arefe günü katliam: Çok sayıda şehid var!
Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren işgalci israil, Kurban Bayramı arifesinde sivilleri vurdu.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, işgalci israil ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı bombaladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.
Şehit olan Filistinlilerin yakınları, hastanede gözyaşlarına boğuldu
Şehit olanların naaşları ile yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
Hastaneye gelen ve yakınlarının şehit olduğunu öğrenen Filistinliler gözyaşlarına boğuldu.
Bir Filistinlinin, saldırıda şehit yakınının cansız bedenine sarılarak vedalaştığı, çevresindekilerin ise onu teskin etmeye çalıştığı anlar sosyal medyaya yansıdı.
