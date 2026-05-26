Ateşkes yalan oldu! Katil sürüsü 70'ten fazla hedefi vurdu! ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var Trump'tan İran açıklaması! Uranyum sözleri dikkat çekti İran geri adım atmıyor! Gözler Trump'a çevrildi Lübnan'a hava saldırıları! Can kayıpları yükseldi İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu
Dünya Gazze'de arefe günü katliam: Çok sayıda şehid var!
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren işgalci israil, Kurban Bayramı arifesinde sivilleri vurdu.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, işgalci israil ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

 

Şehit olan Filistinlilerin yakınları, hastanede gözyaşlarına boğuldu

Şehit olanların naaşları ile yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneye gelen ve yakınlarının şehit olduğunu öğrenen Filistinliler gözyaşlarına boğuldu.

Bir Filistinlinin, saldırıda şehit yakınının cansız bedenine sarılarak vedalaştığı, çevresindekilerin ise onu teskin etmeye çalıştığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Gazze'de çocuklar açlığın kıskacında!
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23