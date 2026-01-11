  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun trafiğine neşter vuruldu! 40 dakikalık çile 10 dakikaya iniyor! İran’da kimlerin sokakta olduğunu görün! Protestocular camideki çocukları yakmaya çalıştı Bunlar daha iyi günleriniz! ‘İslam Birliği'ni duyan İsrail titremeye başladı Suriyeli Tuğgeneral’in canlı yayında Türkiye çıkışı gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüler Kıyamet çığırtkanlığına başladılar! Evanjeliklerin sapkın liderinden Türkiye'ye alçak tehdit! Gökten ölüm yağdı! Ünlü şarkıcı Jimenez'i taşıyan uçak düştü: 6 ölü! Pehlevi'den İran sokaklarına isyan ateşi! "Sakın vazgeçmeyin, rejim çöküyor!" 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!" Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Dünya Gazze'de 2 aylık bebek soğuktan öldü
Dünya

Gazze'de 2 aylık bebek soğuktan öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze'de 2 aylık bebek soğuktan öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde etkili olan sert kış şartları nedeniyle 2 aylık bebeğin hipotermi sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde süren insani kriz, kışın sert şartlarıyla daha da ağırlaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 48 saatte 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Cenazelerden birinin hipotermi sonucunda yaşamını yitiren 2 aylık bebeğe ait olduğu belirtilen açıklamada, soğuk nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği aktarıldı.
İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana ölenlerin sayısının 442'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 688'e, yaralı sayısının da bin 236'ya yükseldiği bildirildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 412'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 314'e ulaştığı aktarıldı.

Hollywood’da kara liste itirafı: Bardem Gazze çıkışı sonrası dışlandığını doğruladı
Hollywood’da kara liste itirafı: Bardem Gazze çıkışı sonrası dışlandığını doğruladı

Kültür - Sanat

Hollywood’da kara liste itirafı: Bardem Gazze çıkışı sonrası dışlandığını doğruladı

Hamas Gazze kararını duyurdu
Hamas Gazze kararını duyurdu

Dünya

Hamas Gazze kararını duyurdu

Sanchez’ten Gazze için asker sinyali: İspanya barış gücüne hazır
Sanchez’ten Gazze için asker sinyali: İspanya barış gücüne hazır

Dünya

Sanchez’ten Gazze için asker sinyali: İspanya barış gücüne hazır

Mahmud Abbas'tan Gazze reddi: Meşruiyeti yok
Mahmud Abbas'tan Gazze reddi: Meşruiyeti yok

Dünya

Mahmud Abbas'tan Gazze reddi: Meşruiyeti yok

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23