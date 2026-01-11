Gazze'de 2 aylık bebek soğuktan öldü

Gazze Şeridi'nde süren insani kriz, kışın sert şartlarıyla daha da ağırlaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 48 saatte 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Cenazelerden birinin hipotermi sonucunda yaşamını yitiren 2 aylık bebeğe ait olduğu belirtilen açıklamada, soğuk nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana ölenlerin sayısının 442'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 688'e, yaralı sayısının da bin 236'ya yükseldiği bildirildi. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 412'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 314'e ulaştığı aktarıldı.