Gazze’de 1948 Çadırdan Oluşan Mavi Marmara Çadır Kenti Kuruluyor!

Gazze’de devam eden işgal saldırıları sonucunda yüzbinlerce insan evsiz kaldı. Mavi Marmara Derneği, bölgedeki barınma krizine kalıcı bir çözüm sunmak amacıyla 1948 çadırdan oluşacak geniş kapsamlı bir çadırkent projesi başlattı.

Her biri 6 kişilik ailelerin barınabileceği şekilde planlanan bu çadırlar, insan onuruna yakışır yaşam koşulları sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında her 100 çadırdan oluşan bir yerleşim alanında;

• 20 banyo ve lavabo,

• temiz suya erişim için 1 su kuyusu,

• bir cami,

• bir medrese ve

• bir okul yer alacak.

Bu yapıların her biri, yalnızca bir barınma alanı değil; aynı zamanda eğitimin, inancın ve toplumsal dayanışmanın yeniden inşa edildiği bir yaşam merkezi olacak.

“1948” sayısı, Filistin halkının topraklarından sürüldüğü 1948 Nakba yılına atıfta bulunuyor. Bu proje, Mavi Marmara Derneği’nin “unutmamak ve unutturmamak” bilinciyle Gazze halkının yanında olma kararlılığını sembolize ediyor.

Detaylı bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://mavimarmara.org