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Gündem Gazze soykırımına karşı çıkan Amerikan üniversitelerine yoğun baskı var: İlk rektörün 'başı' koparıldı
Gündem

Gazze soykırımına karşı çıkan Amerikan üniversitelerine yoğun baskı var: İlk rektörün 'başı' koparıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 14:14:00 -
Gazze soykırımına karşı çıkan Amerikan üniversitelerine yoğun baskı var: İlk rektörün 'başı' koparıldı

Pennsylvania Üniversitesi (UPenn) Rektörü Liz Magill, kampüste antisemitizme göz yummakla suçlanmasının ardından istifa etti.

Liz Magill, Salı günü kampüste artan antisemitizmle ilgili olarak bir parlamento komitesi önünde yaptığı konuşmanın ardından bağışçılardan, mezunlardan ve Beyaz Saray'dan gelen yoğun eleştiriler üzerine görevinden istifa etti.

 

UPenn başkanı ile Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) meslektaşları, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik tarafından, kurumlarının 7 Ekim'den bu yana artan Yahudi karşıtı nefrete nasıl tepki verdiği konusunda sorgulanmıştı. Verdikleri cevaplar kaçamak olarak değerlendirilmiş ve siyasi bölünmenin her iki tarafından da istifa çağrılarına ve bazı patronların gelecekteki katkılarını geri çekme tehditlerine yol açmıştır. Washington Post'un haberine göre Harvard ve MIT sözcüleri yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Kaynak: Odatv

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